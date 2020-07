Proteste halten an: Kampf um die Straßen von Portland

Washington – Die Administration von US-Präsident Donald Trump verstärkt die para­militärisch ausgerüsteten Einheiten des Bundes in der Stadt Portland in Oregon, berichtete die Washington Post. Trump twitterte, die Protestierenden in Portland seien „kranke und geistesgestörte Anarchisten & Agitatoren, die (...) unsere amerikanischen Städte zerstören würden, sollte der schläfrige Joe Biden, die Marionette der Linken, jemals gewinnen“.