Kunstbahnrodel-Asse schwitzen beim Training im Igler Eiskanal

Innsbruck – Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius sind auch Österreichs Kunstbahnrodel-Asse um jede Abkühlung froh – blöd nur, wenn’s im Igler Eiskanal kein Eis gibt. Aber auch auf dem Betonuntergrund in der Olympiabahn geben Wolfgang Kindl und Co. beim Rollenrodeln ordentlich Gas. „Es ist eine willkommene Abwechslung zum Training in der Kraftkammer. Es gilt, das Fahrgefühl und die Lockerheit wiederzufinden“, erklärte ÖRV-Coach Peter Penz.