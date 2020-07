Die „Grand Tours“ warten auf die Tiroler Jung-Profis Gamper und Gall

Innsbruck – Für die Tiroler Patrick Gamper und Felix Gall ist heuer das erste Jahr als Rad-Profi – und 2020 hat es ja bekanntlich in sich. Kein Stein blieb auf dem anderen, der Kalender wurde völlig durchgeschüttelt. Am Ende geht es ab Samstag (Strade Bianche) binnen drei Monaten Schlag auf Schlag mit Klassikern und großen Rundfahrten.

Mit dem Wallonischen Pfeil (30.9.) fährt Gamper einen großen Klassiker – ebenso wie der Osttiroler Gall. Der Junioren-Weltmeister von 2015 tritt seit heuer für das Team Sunweb in die Pedale. Das erste Mal nach der Corona-Pause wartet die Tschechien-Rundfahrt (6.–9.8.), danach wird es ruhiger. Bis zum (fast sicheren) Saisonhöhepunkt: der Vuelta. „Es ist genial. Sonst hätte ich nie die Chance gehabt, so ein Rennen zu fahren. Es sieht sehr gut aus, dass ich dabei bin“, sagt der 22-Jährige, der sich in der Pause zuhause (Nußdorf-Debant) in Form hielt. Zuletzt ging es nur für drei Wochen ins Trainingslager in Kühtai. Dort zeigte Gall auch seine Poker-Künste. Aber mehr als Lehrer denn als Spieler: „Ich habe allen erklärt, wie es geht. Und dann habe ich nur verloren.“