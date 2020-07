Rothensteiner-Abgang bei Casinos: Aufsichtsratschef wird gesucht

Wien – Ende Juni war Walter Rothensteiner in den parlamentarischen U-Ausschuss geladen. Vor den dortigen Nationalratsmandataren verteidigte der Aufsichtsratschef der Casinos Austria die Bestellung des Freiheitlichen Peter Sidlo in den Vorstand des Unternehmens. „Ich würde keine Vorstandsbestellung vornehmen, wenn ich einen diesbezüglichen Verdacht hätte“, sagte er ob des Vorhalts, es habe sich um Postenschacher der türkis-blauen Regierung gehandelt – in Verbindung mit einem Glücksspiel-Deal.