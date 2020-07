Wintersaison auf dünnem Eis: „Lieber mau als nochmal so ein Imageschaden“

Wie St. Wolfgang im Salzkammergut mit den Corona-Cluster umgeht, werde medial in Deutschland sehr kritisch betrachtet. „Dort lacht man über die Sicherheitsregeln der Österreicher“, sagt Mike Peters, Tourismusforscher an der Innsbrucker Universität. Das Image Öster­reichs ist in Deutschland seit Ischgl angekratzt. In der heurigen Wintersaison geht es laut Peters nur um eines: Sicherheit. Diese müsse so gut wie möglich gewährleistet sein. „Lieber eine maue Saison als nochmal so ein Image­schaden“, glaubt er.