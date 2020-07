Erneut Demonstrant im Irak getötet

Im Irak ist erneut ein Demonstrant durch ein Tränengas-Geschoss der Sicherheitskräfte getötet worden. Der Demonstrant sei am Dienstag in Bagdad gestorben, nachdem er in der Nacht am Kopf von einer Tränengas-Granate getroffen worden sei, teilten Mediziner und Polizisten der Nachrichtenagentur AFP mit. Er war der dritte Tote binnen weniger Tage durch Tränengas-Geschosse der Sicherheitskräfte.