Wacker-Trainingszentrum in Mieming und ein Plan B in Innsbruck

Innsbruck – Läuft alles wie am Schnürchen, dann zieht der FC Wacker Innsbruck bereits im Jahr 2023 in sein knapp 24 Millionen Euro teures Schmuckkästchen nah­e dem Mieminger See ein – fünf Plätze, Aufenthaltsräum­e, ein Reha-Bereich und ein Internat inklusive: „Der Ball liegt jetzt bei der Gemeind­e“, verweist der für das Trainingszentrum zuständige Vorstand Peter Margreiter auf die Ausarbeitung des Baurechtsvertrags. Einem Jahr, in dem es ums Einholen der Genehmigungen geht, folgt schließlich eine zwölf bis 16 Monat­e dauernde Bauphase. Ein Wunschszenario.