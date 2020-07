Kinder in Niederösterreich und Kärnten von Hunden gebissen

In Niederösterreich und Kärnten sind am Dienstag zwei Kinder von Hunden gebissen worden. In Grafenegg (Bezirk Krems) wurde ein Bub vom Hund der Familie, einem Staffordshire Terrier, ins Gesicht gebissen. Der Sechsjährige wurde laut Polizei schwer verletzt. In Döbriach am Millstätter See Radenthein, Bezirk Spittal an der Drau) wurde ein 13-Jähriger vom Schäferhund der Familie in den Kopf gebissen.