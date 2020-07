Erneut Überschwemmungen in Japan wegen heftigen Regens

Erneut haben heftige Regenfälle in Japan Häuser und Straßen überschwemmt. Wie örtliche Medien am Mittwoch meldeten, wurden Zehntausende Bewohner in der nordöstlichen Präfektur Yamagata aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Seniorin stürzte auf dem Weg in eine Notunterkunft und brach sich das Knie.