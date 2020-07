Transfer-Coup: Bergmann lotste Trauzeugen Schilling nach Zirl

Wie das möglich ist, erklärt Obmann Martin Plattner: „Es kam auf Vermittlung von Bergi (Thomas Bergmann) zustande, weil Christian sein Trauzeuge ist. Wenn so einer nach Zirl zieht (Wohnort der Freundin, Anm.), in Zirl spielen will und vernünftig ist, muss man doch zugreifen“, schmunzelt Plattner, der sich ja aus dem „großen Geschäft“ zurückziehen will. Seine Zirler bleiben dennoch Herzensangelegenheit: „Ich bin ja noch eineinhalb Jahre Obmann und lasse Zirl sicher nicht im Stich.“ Linksverteidiger Schilling lässt das Profigeschäft offenbar hinter sich und rückt mit 28 Lenzen in die Polizeischule ein.

In der zweiten Hauptrunde des Kerschdorfer-Tirol-Cups – Zirl ist am Samstag beim IAC an der Reihe – steigen auch die Tirol Ligisten wieder ein. Den Auftakt macht heute Völs (auswärts in Seefeld, 19.30, Casino-­Arena) unter Neo-Coach Hannes Brecher: „Die Liga hat für uns Priorität, so ehrlich muss man sein.“ In den vier Wochen seiner bisherigen Amtszeit sei „einiges aufzuarbeiten“ gewesen: „Der Verein ist aber super aufgestellt.“ Auch die brandneue Anlage macht dem zuletzt in Zirl als Co-Trainer von Martin Hofbauer tätigen Innsbrucker Freude: „Jetzt müssen wir nur noch das Sportliche positiv gestalten.“ (lex, a.m.)