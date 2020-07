Elite-Premiere: Stigger misst sich an den Besten der Welt

Daher wird die ersehnte Elite-Premiere für die erst 19-jährige Haimingerin beim Doppel-Weltcup in Tschechien (29. September bis 4. Oktober) vorerst zum einmaligen Event. Dabei bestand bis zuletzt kein Zweifel, dass Ex-Junioren-Weltmeisterin Stigger nach nur einem Jahr in der U23-Kategorie nun den Aufstieg zu den Besten der Welt wagt.

„Es war schon immer mein Ziel, im Weltcup in der Elite starten zu dürfen. Ich freue mich riesig darauf. Da kann ich mich am besten weiterentwickeln und mich mehr verbessern, als es im U23-Bereich möglich ist“, ergänzte Stigger, die 2018 sowohl auf der Straße mit dem Rennrad (Heim-WM in Tirol) als auch auf dem Mountainbike Junioren-Weltmeisterin wurde.

Es war mein Ziel, in der Elite zu starten. Da kann ich mich am bes­ten weiterentwickeln.

Die Coronavirus-Zeiten ohne Rennen überbrückte Stigger mit dem Erkunden neuer Trails und viel Training – nach Rang zehn beim Swiss Cup wartet kommende Woche der nächste Renneinsatz in Tschechien. Nach der österreichischen Meisterschaft in Dornbirn soll es „hoffentlich“ mit dem Weltcup losgehen. Denn sonst würde ohne Großeinsatz ein Kaltstart vor der WM warten. „Aber das ist für jeden gleich“, so Stigger. Tipps holte sie sich kürzlich bei Dreifach-Straßenrad-Weltmeister und Ex-Mountainbiker Peter Sagan beim Training in Ötztal. „Ein cooler Typ“, grinst Stigger und ergänzt: „Er hat mir richtig coole Tipps gegeben.“