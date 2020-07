Duell im Glühlampenlicht: „Edison – Ein Leben voller Licht"

Innsbruck – „Es werde Licht“ heißt es End­e des vorletzten Jahrhunderts in amerikanischen Städten. Die Glühbirne ist erfunden. Ein gewisser Thomas Alva Edison wird mit ihr zum Erfinderkönig einer jungen Industrienation. Doch er ist auch ein gewiefter Businessman. Ganz Amerika soll durch die „Edison Illuminating Compan­y“ mit seinem Licht und seinem Gleichstrom versorgt werden. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der Stromkrieg um die Vorherrschaft wird „The Current War“ genannt, so der Originaltitel des Films. Dabei geht es um eine banale technische Frage, die Fans australischer Rockmusik noch am besten nachvollziehen können: AC/DC, als­o Wechselstrom oder Gleichstrom?