(K)eine Hexerei: Neue Gondelbahn in Söll lockt Gäste

Söll – Die Hexenbesen kehren fleißig am Rücken der Hohen Salve in Söll. Am Samstag soll schließlich alles perfekt sein, wenn das Hexenwasser in ein „neues Zeitalter“ schreitet, wie Walter Eisenmann, GF der Bergbahnen Söll, titelt. Mit einer neuen Gondelbahn und einem Hexen-Hauptquartier hat man das Angebot im erfolgreichen Bergerlebnis heuer erweitert und dafür 22 Mio. Euro investiert.

Erstmals nimmt am Wochenende die neue 10er-Gondelbahn Fahrt auf. Es ist nicht nur eine Reise auf den Berg, sondern auch in fantastische Welten. In jeder der 72 Kabinen wird über Lautsprecher eine ein- bis zweiminütige mystische Kurzgeschichte zu hören sein. Eingesprochen wurden diese von Söller Gemeindebürgern, die hiesige Blasmusikkapelle lieferte dazu die passenden Töne.

© Hexenwasser

In der „Hexerei“ kann man sich in zehn Stuben gar zu einem richtigen Zauberkünstler ausbilden lassen – vom Hexenbesen-Bauen bis zum Barfuß-Pfad. Dabei ist schon das Haus selbst einen Besuch wert: Es handelt sich um einen 300 Jahre alten Bauernhof. „Er wurde in Söll unterhalb des Bergdoktor-Hauses abgetragen und eins zu eins in Hochsöll wieder aufgebaut“, freut sich der Gründervater über das historische Gut.

„Vom Stress herunterkommen, langsamer, gefühlvoller leben – eben wie im Hexenzeitalter“, das will Eisenmann für seine Gäste ermöglichen. Entschleunigung gab es für ihn und sein Team zuletzt aber kaum. Die Pandemie wirkte sich auch auf die Großbaustelle aus. „Für den Abbruch der alten Seilbahn hatten wir eine Vorarlberger Firma engagiert. Die durften während des Lockdowns aber zwei Wochen lang nicht einreisen“, erinnert sich der Unternehmer an den März zurück. Den Eröffnungstermin habe man auf den 1. August verlegt, um zeitlichen Spielraum zu haben. Auf die große Feier werde man aus Sicherheitsgründen verzichten.

© Hexenwasser