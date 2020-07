Schatz mit 1.500 Silbermünzen im Mühlviertel entdeckt

In Unterweißenbach im Bezirk Freistadt im Mühlviertel in Oberösterreich ist ein Schatz mit 1.500 Silbermünzen aus dem 15. Jahrhundert entdeckt worden. Die ehrlichen Finder verschwiegen ihn nicht, sondern alarmierten gleich das Bundesdenkmalamt. Darüber berichtete das Museum Francisco Carolinum der OÖ Landes-Kultur GmbH in Linz in einer Presseaussendung am Mittwoch.