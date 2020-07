Marsalek-Unterlagen zu Nervengift stammten aus Österreich

Das Außenministerium bestätigte auf APA-Anfrage die Anzeige: „Da die mögliche Weitergabe vertraulicher Dokumente an unbeteiligte Dritte eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt, wurde im Einvernehmen mit dem zuständigen BMDW und dem BMLV eine Sachverhaltsdarstellung an die zuständige Staatsanwaltschaft übermittelt.“

Die Unterlagen, die Marsalek laut einem Bericht der „Financial Times“ im Sommer 2018 mehreren Personen in London gezeigt hat, stammen ursprünglich von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und liegt deren Mitgliedsländern vor. Darin enthalten ist unter anderem die Formel für das noch in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok. Dem Bericht zufolge lag das Dokument der Abrüstungsabteilung des Außenamtes vor und wurde seinerzeit auch an die Abteilung Militärpolitik des Verteidigungs- sowie an das Wirtschaftsministerium weitergeleitet.