US-Regierung schickt Städten Polizisten gegen Gewalt

Der umstrittene Einsatz von Bundespolizisten in der US-Stadt Portland wird hingegen beendet. Die Beamten würden ab Donnerstag schrittweise abgezogen, erklärte die Gouverneurin des Westküsten-Staates Oregon, Kate Brown, am Mittwoch. Bundespolizisten hatten sich in der Stadt in den vergangenen Wochen immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert.