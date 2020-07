Kolumbianischer Bergsteiger in Tiroler Bergen tot gefunden

Ein 39-jähriger Bergsteiger aus Kolumbien ist am Mittwoch im Tiroler Ilfental in den Allgäuer Alpen tot aufgefunden worden. Der Mann war bereits seit vergangenem Donnerstag in Deutschland als vermisst gemeldet worden, berichtete die Polizei. Erhebungen zur Unfallursache sind im Gange, eine Obduktion wurde angeordnet.