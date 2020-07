Erneut Schatzsucher in Griechenland gestorben

Die Suche nach einem angeblichen Schatz in einem Brunnen ist in der Nacht auf Donnerstag zur tödlichen Falle für drei Griechen geworden. Die Feuerwehr und die Polizei bestätigten das Unglück, das sich in einem Wald im Norden der griechischen Hauptstadt Athen ereignete. Die genauen Ursachen des Todes sollen Gerichtsmediziner klären, hieß es.