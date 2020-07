Wohnzimmer unter den Sternen: Open-Air-Kino im Zeughaus startet

Innsbruck – Auf Theater folgt Kino und Musik. Mit dem heuer nicht ganz so traditionellen Open-Air-Kino geht der „Kultursommer im Zeughaus“ heute Abend nach einem Monat voll Theater in die zweite Runde. Leitmotiv 2020: eine filmische Reise nach Italien. Wenn schon Corona-bedingt das Reisen erschwert wird, so wenigstens Italien auf der Leinwand, erklärten die Organisatoren Norbert Pleifer (Treibhaus) und Dietmar Zingl (Leokino) vorab.