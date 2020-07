Salzburger Festspiele: Seit 100 Jahren Nabel der kulturellen Welt

Heuer war für das 100-Jahr-Jubiläum der Festspiele alles angerichtet: ein fantastisches Programm, um das Jubeljahr gehörig zu zelebrieren. Dann schlug Corona zu. Das Festival stand an der Kippe, doch das lange Zuwarten zahlte sich aus. Während andere Sommerfestspiele wie in Bregenz, Bayreuth oder Erl abgesagt wurden, erhielt Salzburg Anfang Juni grünes Licht, unter strengen Corona-Auflagen und von sechs auf vier Wochen verkürzt (1. bis 30. August). Statt 240.000 Karten (von denen vor Corona schon 180.000 verkauft waren) können heuer nur 76.000 Tickets aufgelegt werden. Was ausfällt, soll in den nächsten Jahren nachgeholt werden.