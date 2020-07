SV Mattersburg bestätigt Abgang von Trainer Ponweiser

Der in personelle und finanzielle Turbulenzen geratene SV Mattersburg hat am Donnerstag den Abgang von Trainer und Sportchef Franz Ponweiser bestätigt. Ponweiser habe in den vergangenen Tagen „kräftig mitangepackt, um für den SVM das Beste herauszuholen“, erklärte der Club in einer Aussendung. „Dies will er unabhängig von seinem bevorstehenden Abgang fortsetzen.“

Ponweiser selbst hatte sein berufliches Ende beim SVM bereits am Mittwoch gegenüber dem ORF erklärt. In der Club-Mitteilung hieß es vom 44-Jährigen nun: „Ich habe mich entschlossen, ein spannendes Angebot anzunehmen, das unabhängig von den Geschehnissen in Mattersburg bestanden hat. Ich trete keinesfalls eine Flucht an und habe mit dem SVM offen kommuniziert und vereinbart, dass ich dem Klub in den nächsten Wochen noch mit voller Kraft weiterhelfen werde. Meine Zeit in Mattersburg war zwar zeitweise hart, aber gleichzeitig wunderschön.“