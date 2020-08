Trotz Erntesaison: In Tirols Regalen ist zu viel Importware

Innsbruck — Das feucht-schwüle Juliwetter hat dem heimischen Obst, Gemüse und Getreide einen Wachstumsschub gegeben. Tirols Getreidebauern sind laut Reinhard Egger von der Tiroler Landwirtschaftskammer „mitten in der Haupterntephase". Auf 700 Hektar wird Getreide angebaut, „der Eigenversorgungsgrad liegt aber nur bei einem Prozent". Dass wie einst auf 17.000 Hektar Getreide wächst, sei „illusorisch, aber eine Verdoppelung oder Verdreifachung ist möglich. Dazu müsste aber die Nachfrage nach dem regionalen Produkt da sein und es gilt, das Problem der Flächenversiegelung zu lösen. Es wird so viel verbaut, dass gute Anbauflächen fehlen."

Erntehochsaison ist auch beim Beerenobst, die Heidelbeeren sind abgeerntet, die Himbeeren sind aktuell in der Ernte, die Brombeeren folgen. Im gesamten Obstbereich liegt der Selbstversorgungsgrad „bei 30 Prozent", erklärt Klemens Böck von der Landwirtschaftskammer. Seine steirischen Kollegen haben diese Woche auf einen Test in 36 Supermärkten verwiesen, der gezeigt hat, dass der Großteil des Beerenobstes in den Regalen aus Marokko und Spanien kommt.

„Auf 55 Hektar wird in Tirol Obst angebaut. Die Obstbauern wären bereit, mehr anzupflanzen, aber bei diesen Preisen kann und will man nicht mithalten." Das Tragerl Heidelbeeren aus dem Ausland kostet im Supermarkt in etwa die Hälfte eines heimischen Produkts. „Gerade Beerenobst ist sehr arbeitsintensiv und daher spielen die Lohnkosten eine große Rolle. Wenn die Supermärkte einen fairen, kostendeckenden Preis zahlen würden, gäbe es mehr heimische Ware in den Regalen", so Böck. Anders sieht es im Premiumsegment aus: „Dort ist Tiroler Ware top dabei", sagt Böck.