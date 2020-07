Amraser Tunnel in Kürze mit „Augen und Ohren“

Vom 3. bis zum 14. August sind lediglich Spursperren im Tunnel vorgesehen, während der Verkehr weiterhin auf der Autobahn läuft. Von 17. bis 28. August ist die Südröhre in der Nacht zwischen 20 und fünf Uhr gesperrt. In der Nordröhre wird es dann Gegenverkehr mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung geben. In dieser Zeit sind die Anschlussstelle Innsbruck-Mitte sowie der Wiltener Tunnel, ebenfalls in den Nachtstunden, gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Zenzenhof. Weitere Nachtschichten sind dann von 31. August bis 7. Oktober geplant.