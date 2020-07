Veranlagte TAL-Gelder werden ausbezahlt

Matrei i. O. – Die Transalpine Ölleitung (TAL) pumpt seit fast 50 Jahren Rohöl aus dem Hafen von Triest zu Raffinerien in Deutschland. Dabei verläuft die Pipeline über das Gebiet von insgesamt 23 Tiroler Gemeinden in den Bezirken Lienz, Kitzbühel und Kufstein. Als die Ölleitung errichtet wurde, zahlte die TAL an das Land eine Gebühr von 32 Millionen Schilling für die Benützung der nötigen Grundstücke. Das Land hat dieses Geld veranlagt.