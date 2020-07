Harsche Kritik rund um den Venet

Landeck, Zams – „Zu zöger­lich“ und „ideenlos“, das ist das Urteil von SP-Landtagsab­geordnetem Benedikt Lentsc­h, nachdem die Venet Bergbahnen AG erneut eine Finanzspritze der Gemeinden braucht – die TT berichtete. „Aktuell fehlt es an Visionen und Konzepten dafür, wie es mit unserem Hausberg weitergehen kann“, so Lentsch. Um nachhaltig wirtschaften zu können, brauche es jedenfalls deutlich mehr als unkoordinierte Ideen für den Ab- und Zubau von Liftanlagen, wie sie jetzt präsentiert würden. So aber steuere das Unternehmen auf sein Ende zu, anstatt sich neu zu erfinden oder die Zusammenarbeit mit größeren Institutionen zu suchen.