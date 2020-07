TVB-Obmann und Bergbahn-Vorsitzender Theurl: „Es geht nicht um Macht“

Lienz – 35 Jahre lang war der Osttiroler Tausendsassa des Tourismus, Franz Theurl, Mitglied des Aufsichtsrates der Lienzer Bergbahnen. Seit einer Woche sitzt er dem Gremium erstmals vor. „Eine ehrenamtliche Aufgabe“, betont der Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Eine Unvereinbarkeit sieht Theurl in beiden Funktionen nicht. „Ganz im Gegenteil. Es gibt kaum jemanden, der die Bergbahnen so lange und so gut kennt wie ich“, erklärt Theurl. Befürchtungen, dass die anderen Regionen des Bezirkes eine Konzentration auf den Ballungsraum Lienz zu befürchten hätten, zerstreut der Vorsitzende: „Seit der Zusammenführung zu einem Verband haben die Pflichtbeiträge der Wirtschaft im Talboden 30 Millionen Euro in die Täler gespült. Ich bin ein Bezirksmensch. Es geht dabei nicht um Macht, sondern um echte Verantwortung.“