Polizei stieß in Vorarlberg auf verletztes Ehepaar

Die Polizei in Lustenau hat am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in Lustenau einen 75-jährigen Mann mit Stichverletzungen im Bauchbereich und seine 77-jährige Frau mit einer Kopfverletzung angetroffen. Was vorgefallen ist, blieb zunächst völlig unklar. Die Beteiligung einer dritten Person sei aber eher auszuschließen, informierte die Polizei. Das Paar wird im Spital behandelt.