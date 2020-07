Infantino in Erklärungsnot: Strafverfahren gegen FIFA-Chef

FIFA-Präsident Gianni Infantino gerät in der Schweizer Justiz-Affäre immer stärker unter Druck und steht nun auch selbst im Visier der Ermittler. Die Schweizer Staatsanwaltschaft eröffnete am Donnerstag ein Strafverfahren gegen den Chef des Fußball-Weltverbandes. In dem Verfahren geht es um geheime Treffen zwischen Infantino und dem Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber.

Das teilte am Donnerstag die Aufsichtsbehörde in Bern mit. Die Vorwürfe gegen Infantino lauten Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses und Anstiftung zur Begünstigung. Angeklagt wird auch ein ebenfalls bei den Treffen anwesender Oberstaatsanwalt.

Die FIFA und Infantino kündigten an, „umfassend“ mit den Behörden zu kooperieren. Dennoch könnte Infantino, der sich seit Amtsantritt im Februar 2016 als Erneuerer und Reformer präsentierte, Ungemach drohen. Er steht gut ein Jahr nach seiner Wiederwahl in Erklärungsnot. Die geheimen Treffen fanden 2016 und 2017 statt, während die Bundesanwaltschaft gegen die FIFA wegen Korruption ermittelte. Bei den Ermittlungen geht es u.a. um die Vergaben der Fußball-WM 2018 an Russland und 2022 an Katar.