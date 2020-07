Österreicher soll in Ungarn zwei Mädchen missbraucht haben

Ein laut einem Bericht der Gratiszeitung „Heute“ in Ungarn wegen Kindesmissbrauchs und Kinderpornografie in Untersuchungshaft sitzender 26-Jähriger ist von den ungarischen Behörden offenbar mit US-Hilfe geschnappt worden. Der Mann wird beschuldigt, zwei kleine Kinder missbraucht und von ihnen pornografische Aufnahmen ins Internet gestellt zu haben.

Laut „Heute“ soll es sich um einen Zivildiener handeln, der auch einige Monate in einem Kindergarten in Wien-Liesing tätig war, laut Kinderfreunde-Geschäftsführer Christian Morawek ausschließlich in der Küche. Laut Polizei seien derzeit keine Übergriffe in Österreich bekannt, es wird aber auch hierzulande ermittelt. Weil aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Zivildiener abseits des Kindergartens Kontakt zu Kindergartenkindern hatte, befragt die Polizei alle eventuell betroffenen Eltern.