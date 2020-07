Anschober holt Petrovic als Expertin für Tierschutz

Rudolf Anschober (Grüne) hat die frühere Grünen-Chefin Madeleine Petrovic als Expertin für Tierschutz in das von ihm geleitete Gesundheits- und Sozialministerium geholt. Seit Anfang Juli unterstütze Petrovic die Fachabteilung „mit ihrer hohen Expertise im Bereich des Tierschutzes“, bestätigte der Minister laut „Kleiner Zeitung“ (Freitag-Ausgabe).

Anschober hat am Dienstag einen Umbau seines Ressorts angekündigt, nachdem der Verfassungsgerichtshof einige vom Gesundheitsministerium erlassene Corona-Schutz-Bestimmungen für gesetzeswidrig erklärt hatte. In der Beamtenschaft des Ministeriums wird jetzt laut „Kleiner Zeitung“ „heiß diskutiert“, dass man mitten in der Corona-Pandemie und eingestandener Probleme zuerst den Tierschutz stärkt.