Trump stellt mögliche Verschiebung der US-Wahl in den Raum

US-Präsident Donald Trump hat erstmals offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November gespielt. In einem Tweet schrieb er mit Blick auf den von ihm befürchteten Wahlbetrug durch eine Zunahme der Briefwahl infolge der Corona-Pandemie: „Die Wahl hinausschieben, bis die Menschen ordentlich, sorgenfrei und sicher wählen können???“ Widerspruch kommt auch aus Trumps eigener Partei.

Die Hürden für eine Verschiebung der Präsidentenwahl am 3. November sind extrem hoch, weil der Termin in der Verfassung festgeschrieben ist. Nur der US-Kongress könnte den Termin verschieben. Da die oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, gilt eine Verschiebung als höchst unwahrscheinlich.

Einige Stunden später legte Trump dann noch nach. Das Wahlergebnis müsse in der Wahlnacht feststehen, „nicht Tage, Monate oder gar Jahre später“, forderte er erneut auf Twitter in Anspielung darauf, dass die Auswertung von Briefwahl-Stimmen länger dauern könnte als jene aus den Wahlkabinen.

Trump liegt in Umfragen für die Wahl teils deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten. Der Amtsinhaber hat Briefwahlen in den vergangenen Monaten wiederholt als besonders betrugsanfällig kritisiert.

Kritiker werfen Trump vor, schon im Vorfeld den Wahlausgang in ein schiefes Licht zu rücken - um das Wahlergebnis im Falle einer Niederlage in Zweifel ziehen zu können. Wegen der Coronavirus-Pandemie erwarten Beobachter eine massive Zunahme der Stimmabgabe per Briefwahl, weil viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung Wahlbüros meiden dürften.

US-Präsident Donald Trump stößt mit seinem Vorstoß auch auf Widerspruch in den eigenen Reihen. Der Wahltermin am 3. November sei „in Stein gemeißelt“, sagte der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, am Donnerstag dem Sender WKNY zufolge. Auch während früherer Krisen hätten in den USA Wahlen stattgefunden.