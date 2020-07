Waldbrand im Südwesten Frankreich zerstörte etliche Häuser

Bei einem heftigen Waldbrand in der Urlaubsregion rund um den französischen Badeort Biarritz sind rund 165 Hektar Wald und mehrere Häuser zerstört worden. Das Feuer brach am Donnerstagabend in einem Kiefernwald im Städtedreieck Biarritz, Anglet und Bayonne nahe der Grenze zu Spanien aus.

Mindestens elf Häuser wurden beschädigt, wie die Zeitung „Sud Ouest“ berichtete - fünf von ihnen sind unbewohnbar. „Unten in meiner Straße näherten sich die Flammen den Häusern, und sie waren sehr heftig, wir stiegen alle in unsere Autos“, zitierte die Zeitung einen Anrainer. Dunkle Rauchwolken standen über der Gegend an der Atlantikküste, das Feuer wütete bedrohlich nah an Wohngebieten.