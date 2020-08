Fuzo-Pläne sorgten in Mayrhofen für Debatten

Von Angela Dähling

Mayrhofen – Der Mayrhofner Gemeinderat plant, die obere Hauptstraße nun auch im Sommer von 1. Juli bis Mitte Oktober (außer samstags) von 14 bis 18 Uhr zur Fußgängerzone zu machen. Viele Ausnahmen/Fahrgenehmigungen sollen sicherstellen, dass sich trotz Fuzo Zufahrtsprobleme für diverse Interessengruppen in Grenzen halten. Auch Busse dürfen fahren.

Im Winter gibt es diese Regelung schon länger. Grund für die Einführung waren die vielen Wintersportler, die am Ende eines Skitages zu Tausenden aus der Ahorn- und Penkenbahn stiegen und zu ihren Unterkünften gingen. Doch auch im Sommer ist viel los in der Mayrhofner Einkaufsmeile. Mit über 12.000 Fußgängern und Radfahrern zwischen 8 und 20 Uhr in etwa gleich viele wie im Winter. Das hat zumindest eine Zählung der Gemeinde ergeben.

Donnerstagabend konnten sich Anrainer und Geschäftsbetreiber zum Thema äußern. Die Meinungen gingen wie erwartet auseinander. Dass der Verkehr auf der Bundesstraße so weiter zunehmen werde und Begleitmaßnahmen fehlen würden, waren Kritikpunkte. Einige Geschäftsinhaber fürchten um ihre Existenz. „Wir leben nicht nur von den Gästen, sondern auch von Einheimischen. Und die kommen nicht mehr, wenn sie nicht vor der Tür parken können“, meinten sie. Ein Anrainer fürchtete: „Ich werde zum Almöhi mitten im Dorf, weil mich keiner mehr besuchen kann.“ Kritik wurde am Zeitraum laut, die Hauptsaison (Juli/August) würde reichen. Und damit das Weihnachtsgeschäft nicht leide, solle im Winter die Sperre für den Individualverkehr vom 8. Dezember auf nach Weihnachten verlegt werden, so eine weitere Forderung.