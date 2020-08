Arbeiten am Dengelhaus gehen in die finale Phase

Reutte – Die Arbeiten am Dengelhaus in Reutte gehen in die finale Phase. Dabei gestaltete sich die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes, welches Ignaz Philipp Dengel im Jahre 1955 der Marktgemeinde Reutte für soziale und kulturelle Zwecke zur Verfügung stellte, alles andere als einfach. Schließlich galt es, alle Arbeiten so zu gestalten, dass sie dem Denkmalschutz entsprechen, das Haus nach der Sanierung aber bestmöglich nutzbar ist.