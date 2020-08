SC Imst setzte mit einem Torfestival gleich eine echte Duftmarke

Mieming: Der Auftakt in die neue Westliga-Saison begann bei Wacker II mit interessanten neuen Namen – beispielsweise mit dem Belgier Paolino Bertaccini, der aus der dritten Liga aus seiner Heimat kam. Mit Mehdi Rezk Redouani stand ein 17-jähriger Italiener, der im Sommer fix aus dem dritten FCW-Team nach oben stieß, gleich in der Startelf. Die Tore für die Schwarzgrünen, die gegen Kufstein einen 0:2-Rückstand drehten, schossen Denizcan Cosgun (18), der aus der Red-Bull-Akademie kam, und Innenverteidiger Florian Kopp (19). Für Kufstein brachte sich der 19-jährige Dominik Sadler (GER) als Doppeltorschütze in Stellung.