Chefinnen des Wiener Ateliertheaters geben auf

„Vom reinen Idealismus kann man leider nicht leben“, konstatierte Simek im APA-Gespräch. Einzelne Künstlerinnen und Künstler hätten am Haus Projektförderungen bekommen, das Ateliertheater selbst aber nichts: „Wir selbst haben uns nichts ausbezahlt. Und so ist am Ende des Tages auch nichts übriggeblieben.“

Dennoch ist man zuversichtlich, dass das Ateliertheater, das in seinen Wurzeln auf die Gründung unter dem Namen „Literatur am Naschmarkt“ 1932 zurückreicht, auch in Zukunft als Bühne erhalten bleibt. „Wir sind schon in Kontakt mit Interessenten“, so Simek.