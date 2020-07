Schwab führt nach seiner Runde auf US-PGA-Tour

Matthias Schwab ist nach frühem Start nach seiner zweiten Runde beim Golfturnier der US-PGA-Tour in Truckee (Kalifornien) auf der Ergebnisliste ganz oben aufgeschienen. Der Steirer führte am Freitag das Klassement des 3,5-Millionen-Dollar-Bewerbs mit 20 Punkten an, zahlreiche Spieler hatten ihre Runde aber erst kurz zuvor begonnen.