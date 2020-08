Unfälle endeten für Biker in Steiermark und OÖ tödlich

Zwei Unfälle mit Motorrädern haben für Biker in Oberösterreich und der Steiermark tödlich geendet. In Arnreit (Bezirk Rohrbach) verunglückte ein 17-Jähriger mit einem Motocross-Bike und wurde erst tags darauf gefunden. In Semriach (Bezirk Graz-Umgebung) kostete einen 56-Jährigen ein Frontalzusammenstoß mit einem Pkw das Leben, berichtete die Polizei.