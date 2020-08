Neue Erkenntnisse zu verletzt aufgefundenem Paar in Lustenau

Eine gewalttätige eheliche Auseinandersetzung dürfte die Ursache für Stich- und Kopfverletzungen eines alten Ehepaares in Lustenau sein, das am Donnerstag verletzt aufgefunden wurde. Wie die Polizei am Samstag berichtete, weisen erste Einvernahmen des Mannes auf einen Streit mit gegenseitiger Gewaltanwendung hin.