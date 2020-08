Hamilton eroberte Heim-Pole in Silverstone

Lewis Hamilton startet seinen Heim-Grand-Prix am Sonntag von Platz eins. Der Formel-1-Weltmeister holte sich im Silverstone-Qualifying am Samstag die 91. Pole Position seiner Karriere, die siebente in Großbritannien. Direkt hinter ihm landeten sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen im Red Bull hatte als Dritter schon über eine Sekunde Rückstand.

Hamilton peilt am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1) seinen dritten Sieg in Folge nach Österreich (eigentlich Steiermark) und Ungarn an. In der WM-Wertung liegt der sechsmalige Weltmeister fünf Punkte vor Bottas. Verstappen ist mit 30 Punkten weniger als Hamilton Dritter.