„Jedermann“-Premiere fand indoor statt

Das Freiluftspektakel fand diesmal auf dem Salzburger Residenzplatz statt. Denn während die Aktivisten gegen eine 380-kV-Freileitung am Samstagabend beredt Parallelen zum „Jedermann“ zogen, wo der Reiche es sich auch lange richten könne, bangten die Festspielbesucher dem Einlass entgegen. Ein Gewitter zog auf und just unmittelbar, nachdem der Domplatz freigegeben wurde, musste umdisponiert werden.

Schon wieder also eine „Jedermann“-Premiere im Großen Festspielhaus, ohne den Genius Loci, dafür mit einer leibhaftigen „Jahrhundert-Buhlschaft“. Caroline Peters bekam am Ende neben Tobias Moretti, der in seinem vierten Jahr bereits die dritte Gefährtin an seiner Seite hatte, den meisten Applaus. Dennoch muss dieser eher freundlich als frenetisch genannt werden. Zum rasenden Jubel gab es allerdings auch keinen Grund. Der Funke ist an diesem Abend nicht wirklich übergesprungen.