Kreuzfahrtschiff-Mitarbeiter in Italien infiziert

Die Reederei „Costa Crociere“, Betreiberin der Schiffe, verfolge die Entwicklung der Lage und sei in engem Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden, hieß es in einer Aussendung der Kreuzfahrtgesellschaft aus Genua. Die drei Infizierten seien unter Quarantäne und in guter Verfassung, hieß es. Die Reederei halte sich streng an die Sicherheitsprotokolle. An Bord der beiden Schiffe befinden sich zurzeit keine Passagiere, sondern nur einige hunderte Crewmitglieder.