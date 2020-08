Schwab in Truckee als Achter in die Schlussrunde

Der Steirer Matthias Schwab ist beim Golfturnier der US-PGA-Tour in Truckee in Kalifornien auf der dritten Runde von der zweiten an die achte Stelle zurückgefallen. Bei der mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hält er nach der angewandten Stableford-Zählweise bei 24 Punkten, es führt der US-Amerikaner Troy Merritt mit 33.