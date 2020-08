NHL startete Play-off-Turnier mit politischer Note

Die Teams der NHL hatten sich bereits zuvor mit der Protestbewegung solidarisiert, auch die Liga startete das Play-off-Turnier in Edmonton und Toronto mit der Botschaft „We skate for Black Lives“. Im Gegensatz zu den weitgehend knienden Spielern der Basketball-Profiliga NBA hatten sich die NHL-Teams darauf verständigt, gemeinsam stehen zu bleiben und stattdessen ihre Arme zu verschränken.

Sportlich betrachtet unterlagen die Edmonton Oilers überraschend gegen dem Chicago Blackhawks mit 4:6, die auf Platz zwölf der Western Conference gerade so in die erweiterten Play-offs gekommenen waren. Die Calgary Flames besiegten die Winnipeg Jets mit 4:1, die New York Islanders gewannen 2:1 gegen die Florida Panthers. Für die Carolina Hurricanes gab es ein 3:2 über die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins unterlagen nach Verlängerung den Montreal Canadiens 2:3.