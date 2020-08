Lösung in Sicht: Neuer Platz für Kinder in Westendorf gefunden

Westendorf – Nicht zu wenig, sondern zu viel – die geburtenschwachen Jahrgänge sind in Westendorf längst Geschichte. Bereits seit einigen Jahren gibt es massiven Platzmangel im bestehenden Kindergarten. Seit 2016 brauchte es eine Sondergenehmigung des Landes, um die zulässige Höchstzahl von 80 Kindern überschreiten zu dürfen. Seither ist man auf der Suche nach mehr Platz. Als Übergangslösung wurde eine Gruppe in einen Container ausgelagert. Diese Übergangslösung dauert nun aber auch schon drei Jahre.

„Es gab schon enormen Druck auf den Schulausschuss, aber wir haben einfach keinen Platz gefunden“, schildert Vizebürgermeister und Ausschuss-Obmann Walter Leitner-Hölzl (AAB). Die Idee, am bestehenden Standort zu erweitern, scheiterte an der Volksschule. Hier würde der Unterricht durch die im Freien spielenden Kindergartenkinder gestört. Nun scheint es aber Licht am Ende des Tunnels geben zu können. „Wir suchen schon seit Längerem nach einem Alternativstandort und nun hat sich eine sehr gut geeignete Fläche ergeben“, sagt Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (WIR). Dabei handelt es sich um eine Fläche angrenzend an das Feuerwehrhaus im Ortsteil Bichling. Es sei nahe dem Ortszentrum, aber für den Kindergarten ideal gelegen, betont Plieseis. Die Kinder wären der Natur sehr nahe und es gibt in dem Bereich auch nur wenige Anrainer, die durch den Kindergarten gestört werden könnten.