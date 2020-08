Underdogs gaben beim Auftakt in der Regionalliga nicht klein bei

Kitzbühel – Neun Monate kein Pflichtspiel sowie unzählige neue Gesichter in den Mannschaftskabinen und auf den Trainerbänken – die einzige Gewissheit vor dem Auftakt der Regionalliga Tirol war die Ungewissheit. Dennoch konnte man mit manchem Ergebnis am vergangenen Wochenende nicht zwingend rechnen.

Ein Ausrufezeichen setzte die SVG Reichenau. Wohlgemerkt: zumindest in punct­o Ergebnis. Denn die Landeshauptstädter waren am Samstag beim 1:0-Auswärtssieg in Kitzbühel über weit­e Strecken unterlegen. Ein Konter samt erfolgreichem Abschluss durch Osttirol-Import Mario Kleinlercher sorgte für den kleinen, aber feinen Unterschied. Der Freude über den Triumph in der Fremde tat der schmeichelhafte Spielverlauf keinen Abbruch. „Wenn man zu Beginn der Saison gleich anschreiben kann, dann ist das für die Moral natürlich ganz wichtig“, weiß der Reichenauer Neo-Kapitän Michael Waldy.