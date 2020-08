Männer sollen in Bristol Schwarzen mit Auto attackiert haben

Die beiden 18-Jährigen wurden am Samstag festgenommen. Ihr Fahrzeug wird laut Polizei auf Spuren untersucht. Der Vorfall geschah am 22. Juli, als der 21-Jährige nach seiner Arbeit zur Bushaltestelle ging. Das Opfer arbeitet im Southmead Hospital in Bristol und ist nebenbei Musiker; der Mann tritt unter dem Namen K-Dogg auf.

Mehr als 700 Vertreter der Musikbranche in Großbritannien forderten am Sonntag in einem offenen Brief ein Ende des Rassismus. Zu den Unterzeichnern zählen Künstler wie James Blunt und Rita Ora. Sie verwiesen damit auch auf antisemitische Äußerungen des britischen Rappers Wiley im Kurznachrichtendienst Twitter. Er hatte behauptet, schwarze Künstler würden im Musik-Geschäft durch Juden benachteiligt. Nach starken Protesten wurde er von den sozialen Medien verbannt.