Tausende Israelis protestierten gegen Netanyahus Coronakurs

Tausende Israelis haben erneut gegen Korruption und das Krisenmanagement von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Corona-Pandemie protestiert. Am frühen Sonntagmorgen löste die Polizei eine Demonstration nahe der offiziellen Residenz Netanyahus in Jerusalem auf und nahm 12 Personen fest. Die Sicherheitskräfte hätten dabei „angemessene Gewalt“ eingesetzt, erklärte ein Polizeisprecher.