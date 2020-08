Erbostes Klagenfurt kündigt Protest gegen 0:9-“Schande“ an

Austria Klagenfurt wird gegen die Entscheidung im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Protest einlegen. Das kündigte Club-Gesellschafter Zeljko Karajica am Sonntag an. „Farce, Schande - ich glaube, das trifft es sehr genau, worum es hier geht. Wir werden natürlich Protest einlegen“, sagte Karajica im APA-Gespräch.

Neben dem 0:9 des FAC Wien in Ried stört die am Freitag gegen Innsbruck 6:1 siegreichen Klagenfurter vor allem das bisherige Schweigen der Bundesliga. „Ich habe kein einziges Statement der Liga gehört, dass die gesagt haben, wir untersuchen das - nichts, gar nichts. Wenn die glauben, dass das Leben am Montag normal weitergeht, dann täuschen sie sich. Die können sicher sein, dass wir alle Möglichkeiten, die uns offenstehen, ausschöpfen - das geht so nicht“, ärgerte sich Karajica.