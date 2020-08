Zwei Arnautovic-Tore beim 4:0-Sieg von SIPG Shanghai

Fußball-Legionär Marko Arnautovic hat am Sonntag beim 4:0-Sieg seines Clubs SIPG Shanghai in der chinesische Super League gegen Hebei China Fortune zwei Treffer erzielt. Der ÖFB-Teamspieler scorte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und gleich nach Wiederbeginn in der 48. Minute zur 2:0-Führung. Für die weiteren Tore sorgte der neue brasilianische Stürmer Ricardo Lopes.